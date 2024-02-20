В Хмельницком 37-летняя женщина получила четырнадцатую судимость: что она натворила

Четырнадцатый раз жительница Днепра села на скамью подсудимых уже в Хмельницком по обвинению в мошенничестве.
В Хмельницком 37-летняя жительница Днепра получила четырнадцатую судимость
Об этомсообщает Хмельницкий межрайонный суд.
Женщина оказывалась в местах лишения свободы на срок от одного до четырех лет за кражи и грабежи.
Четырнадцатый раз днепрянка села на скамью подсудимых уже в Хмельницком по обвинению в мошенничестве. Ее жертвой стала одинокая пожилая хмельничанка.
Инцдент произошел в сентябре 2023 года. Находясь в Хмельницком, злоумышленница позвонила потерпевшей, притворившись ее попечительницей, которая якобы попала в ДТП и нуждается в неотложной дорогостоящей операции.
Сразу после этого пенсионерке позвонил незнакомый мужчина, личность которого так и не смогли установить. Сообщник обвиняемой представился медиком и подтвердил слова мошенницы.
Более того, он выспросил у старушки, что она имеет при себе 4000 долларов. За деньгами к потерпевшей наведалась сама мошенница, одетая в парик. Чтобы потерпевшая ничего не заподозрила, она собственноручно написала ей расписку, в которой указала вымышленные фамилию, имя и отчество – "Коваль Мария Фелиповна", и подписала ее собственной подписью.
То, что пожилую женщину легко обвели вокруг пальца, понял сосед, немедленно позвонивший в полицию. Поэтому правоохранители задержали злоумышленницу с поличным.
Определяя меру наказания, суд, в частности, принял во внимание личность обвиняемой, а также заключение органа пробации относительно очень высоких рисков совершения повторного уголовного преступления.
Таким образом, суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемой оставлена мера пресечения в виде залога в размере 53 690 гривен.
Ранее сообщалось, что мошенники устроили "охоту" на семьи погибших военных.
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