В Хмельницком бомбоубежище во время воздушной тревоги родился мальчик

В Хмельницком бомбоубежище во время воздушной тревоги родился мальчик

В подвале перинатального центра обустроили помещение для беременных и рожениц.

В подвале Хмельницкого областного перинатального центра родился мальчик.

Об этом рассказала заместитель директора Хмельницкой областной больницы по акушерско-гинекологической помощи Лариса Притуляк, пишет "Всем".

В перинатальном центре, в подвале, родился мальчик весом 3800 кг. Именно в подвал все спустились из-за очередного сигнала тревоги.

По словам Ларисы Притуляк, с начала войны в областном перинатальном центре родилось 30 младенцев.

"В столовой для персонала мы обустроили операционную. Ведь в период сигнала тревоги, возможно, нужно будет оперировать какую-нибудь женщину. Мы сформировали маленький филиал детской реанимации. Рядом, где раньше был гардероб, у нас отделение реанимации. Туда во время сигнала тревоги спускают детей с отделения реанимации. Они там находятся на кислородной поддержке", — рассказала врач.