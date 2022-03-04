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В Хмельницком бомбоубежище во время воздушной тревоги родился мальчик

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В Хмельницком бомбоубежище во время воздушной тревоги родился мальчик

pixabay.com

В подвале перинатального центра обустроили помещение для беременных и рожениц.

В подвале Хмельницкого областного перинатального центра родился мальчик.

Об этом рассказала заместитель директора Хмельницкой областной больницы по акушерско-гинекологической помощи Лариса Притуляк, пишет "Всем".

В перинатальном центре, в подвале, родился мальчик весом 3800 кг. Именно в подвал все спустились из-за очередного сигнала тревоги.

По словам Ларисы Притуляк, с начала войны в областном перинатальном центре родилось 30 младенцев.

"В столовой для персонала мы обустроили операционную. Ведь в период сигнала тревоги, возможно, нужно будет оперировать какую-нибудь женщину. Мы сформировали маленький филиал детской реанимации. Рядом, где раньше был гардероб, у нас отделение реанимации. Туда во время сигнала тревоги спускают детей с отделения реанимации. Они там находятся на кислородной поддержке", — рассказала врач.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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