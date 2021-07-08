В Хмельницком будут судить молодого человека, который продавал детское порно

В Хмельницком будут судить молодого человека, который продавал детское порно

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Хмельницком судить 21-летнего парня, который продавал детское порно.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В апреле правоохранители и киберполиции выявили факты продажи детской порнографии. Специалисты установили, что молодой человек за установленную плату сбывал через защищенные мессенджеры видео порнографического характера, в которых фигурировали дети. По месту его жительства изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме того, были собраны доказательства причастности к незаконной деятельности.

Хмельничанин может грозить до 12 лет лишения свободы. Следователи закончили досудебное расследование. Обвинительный акт направили в Хмельницкий горрайонный суд.

Как сообщалось, киберполицейских во время операции "Паутина" разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент. Всего было проведено 47 обысков и изъято более 18 терабайт противоправного контента. В частности, в столице киберполицейских установили двух не связанных между собой киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей.

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