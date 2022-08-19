В Хмельницком дедушка во время детского праздника совершил сексуальное насилие над родной внучкой

На линию "102" позвонила по телефону мать школьницы. Она сообщила о том, что 66-летний дедушка совершил развратные действия над собственной внучкой.

Выяснилось, что это был второй случай.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, в 11-й день рождения ребенка подозреваемый пригласил внучку в свою комнату, где за закрытой дверью совершил над ней сексуальное насилие. Его разоблачила мать девочки и вызвала правоохранителей. Впоследствии оказалось, что это был второй случай насильственных действий сексуального характера мужчины над девочкой", — говорится в сообщении.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В суд направлен обвинительный акт в отношении хмельнитчанина по факту совершения сексуального насилия в отношении внучки (ч.ч. 4, 6 ст. 153 УК Украины).

Санкция ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.

Угрозы и насилие: в Киеве разгорелся сексуальный скандал | Новости Украины

Читайте также: