В Хмельницком для переселенок открыли бесплатные курсы швей

После обучения женщины могут трудоустроиться.

У Хмельницком на базе профессионального лицея открыли курсы швей для женщин, приехавших в город из "горячих точек".

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

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Отмечается, что возможностью уже воспользовалось более десяти женщин. В течение двух месяцев они будут учить основы профессии. После этого будет возможность проходить практику и одновременно работать. После окончания обучения посетительницы курсов получат свидетельство государственного образца и возможность трудоустроиться.

"Части этих женщин уже некуда вернуться, потеряли работу, поэтому изъявили желание получить новые навыки. Мы предложили им получить квалификацию швеи. Начали бесплатные курсы именно с этого профиля, потому что надеемся, что после обучения наши выпускницы трудоустроятся. В Хмельницком есть много швейных предприятий", – рассказал директор лицея Григорий Станислав.

К слову, в учебном заведении в ближайшее время планируется начать подготовку по новым профессиям: повара и сварщика.

Как сообщалось, в Хмельницкий переехало шесть предприятий из "горячих точек": заявки есть еще. Размещает свое производство преимущественно легкая и перерабатывающая промышленность.

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