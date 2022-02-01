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В Хмельницком доцент кафедры требовала от аспиранта 11 тыс. долларов за успешную защиту диссертации

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В Хмельницком доцент кафедры требовала от аспиранта 11 тыс. долларов за успешную защиту диссертации

Офис генерального прокурора

Подозреваемую задержали при получении части денег.

В г. Хмельницкий задержали доцента кафедры, требовавшей от аспиранта 11 тыс. долларов за успешную защиту диссертации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, доцент кафедры одного из высших учебных заведений г. Хмельницкий требовала от аспиранта взятку за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации.

Преподавательницу задержали при получении 4 тыс. долларов. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним:

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