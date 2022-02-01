В Хмельницком доцент кафедры требовала от аспиранта 11 тыс. долларов за успешную защиту диссертации

Подозреваемую задержали при получении части денег.
В г. Хмельницкий задержали доцента кафедры, требовавшей от аспиранта 11 тыс. долларов за успешную защиту диссертации.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, доцент кафедры одного из высших учебных заведений г. Хмельницкий требовала от аспиранта взятку за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации.
Преподавательницу задержали при получении 4 тыс. долларов. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины.
"Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения", — говорится в сообщении.
Напомним:
-
В Украине хотят на законодательном уровне бороться с дипломами и диссертациями, написанными по заказу. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении соответствующий законопроект.
Читайте также:
- Увидел, что ест из тарелки и убил: в Хмельницкой области мужчина повесил кота на металлической перекладине
- На Полтавщине женщина упала в трехметровый колодец, когда спасала кота
- В Киеве показали, как строится метро на Троещину (фото)