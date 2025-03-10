В Хмельницком двое мужчин напали на работника ТЦК: детали инцидента

В Хмельницком были задержаны двое мужчин, которые во время проверки их документов напали на военнослужащего-работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

В заявлении указано, что 9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения ТЦК.

"Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Пострадавшему военному была оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Правонарушителей задержали и передали правоохранителям. Им грозит до пяти лет заключения.

В ТЦК напомнили, что военнослужащие центров комплектования выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе чревато административной или уголовной ответственностью.

К слову, ранее в марте в Харьковском областном ТЦК и СП рассказали детали об инциденте с участием военного и мужчины, во время которого было применено оружие.