В Хмельницком елку установили на обломке российской ракеты: фото

В Хмельницком установили новогоднюю елку на российской ракете С-300, которую привезли из Харьковской области.

Об этом пишет vsim.ua.

Главную елку Хмельницкого украсили флагами Украины, ее установили на российской ракете С-300, которая пронизывает дерево, символизируя жестокую войну России против Украины.

Фото: Василий Каминский

По замыслу автора инсталляции такое новогоднее дерево должно продемонстрировать, как россияне убивают украинцев.

Фото: Василий Каминский

Установка новогодних елок во Львове и Киеве: что известно

Во Львове, 18 декабря, состоялось торжественное открытие новогодней елки. Ее высота — 14 метров. Светится она только с 17:00 до 22:00.

В городском совете Львова сообщили, что елку городу передало одно из предприятий, ее планировали срезать, поскольку дерево располагалось на теплотрассе. Высота елки в этом году всего 14 метров, в то время как в другие годы в городе устанавливали более высокие деревья. Украсили львовскую елку в прошлогоднюю иллюминацию, уменьшив количество освещения.

Также в новогоднюю елку установят и в Киеве. Ее уже начали украшать.

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