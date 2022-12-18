В Хмельницком елку установили на обломке российской ракеты: фото

Ракета будто пронизывает елку, украшенную флагами Украины.
В Хмельницком установили новогоднюю елку на российской ракете С-300, которую привезли из Харьковской области.
Об этом пишет vsim.ua.
Главную елку Хмельницкого украсили флагами Украины, ее установили на российской ракете С-300, которая пронизывает дерево, символизируя жестокую войну России против Украины.
По замыслу автора инсталляции такое новогоднее дерево должно продемонстрировать, как россияне убивают украинцев.
Установка новогодних елок во Львове и Киеве: что известно
Во Львове, 18 декабря, состоялось торжественное открытие новогодней елки. Ее высота — 14 метров. Светится она только с 17:00 до 22:00.
В городском совете Львова сообщили, что елку городу передало одно из предприятий, ее планировали срезать, поскольку дерево располагалось на теплотрассе. Высота елки в этом году всего 14 метров, в то время как в другие годы в городе устанавливали более высокие деревья. Украсили львовскую елку в прошлогоднюю иллюминацию, уменьшив количество освещения.
Также в новогоднюю елку установят и в Киеве. Ее уже начали украшать.
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