В Хмельницком готовили теракт: что известно об исполнителе и где хотели заложить взрывчатку (фото)

Злоумышленника, который должен был подложить взрывчатку, задержали.

В Хмельницком задержали российского агента, готовившего теракт. Он планировал заложить взрывчатку возле пунктов базирования сил обороны на территории города.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Задание задержанный получил дистанционно от своего куратора из России в начале этого года. Среди приоритетных целей неприятеля были запасные командные пункты и места постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Чтобы найти место для скрытой установки взрывчатки, агент обходил местность и фиксировал геолокации с наибольшей концентрацией украинских военных. При обнаружении таких объектов фигурант изучал его периметр на наличие удобных мест для закладки самодельного взрывного устройства.

В Хмельницком задержан российский агент, готовивший теракт/Фото: СБУ

В дальнейшем агент передавал куратору из РФ соответствующие координаты для согласования, чтобы получить инструкции по изготовлению взрывного устройства с механизмом удаленной активации через телефон.

СБУ задержала агента, когда он проводил доразведку возле военного объекта, где оккупанты планировали теракт. У него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он общался с российским спецслужбистом.

Задержанный общался с российским спецслужбистом / Фото: СБУ

Задержанный общался с российским спецслужбистом / Фото: СБУ

Задержанный общался с российским спецслужбистом / Фото: СБУ

Агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра. В поле зрения окупантов он попал во время поиска на Телеграмм-каналах быстрых заработков на "дозу".

Задержанному сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, несколько областей Украины охватила волна террористических атак на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. За пять дней февраля 2025 года атаки на ТЦК произошли в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

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