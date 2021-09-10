В Хмельницком количество детей, которые отравились в школьной столовой, возросло до 84

В Хмельницком количество детей, которые отравились в школьной столовой, возросло до 84

После питания в школьной столовой отравились 84 ученика 1-4 классов.

В Хмельницком в одном из учебных заведений в четверг, 9 сентября, зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Заболели по меньшей мере 84 ученика 1-4 классов и один взрослый.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Отмечается, что все пациенты питались в школьной столовой. Впоследствии у них появилась многократная рвота, диарея, а также повышение температуры тела от 37°С до 39°С. Предварительный диагноз — "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

В общем поражено учеников 18 классов. Десять детей, а также один взрослый находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще 74 пациента имеют легкое течение заболевания.

Хмельницкий Центр контроля и профилактики болезней начал эпидемиологическое расследование. Источник возбудителя инфекции, причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, — выясняются.

Специалисты обследовали 11 работников пищеблока, а также взяли 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

"В учебном заведении и в домашних очагах заболевших людей осуществлено заключительную дезинфекцию. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Проведено беседы по профилактике кишечных инфекций", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в учебно-воспитательном объединении №1 заболели 30 детей.

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