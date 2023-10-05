В Хмельницком мать устроила дочери "ад" из-за денег и внуков: как все закончилось

Потерпевшая жаловалась, что мать преследовала ее, требуя денег и свидания с внуками.

В Хмельницком пенсионерка преследовала и нападала на свою дочь, требуя от нее материальной помощи и возможности видеться с внуками. За это она была оштрафована на 170 грн, однако женщина не согласилась с этим и подала апелляцию, которую суд отклонил.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

По данным суда, пенсионерку из Хмельницкого суд первой инстанции оштрафовал на 170 грн из-за домашнего насилия в отношении своей дочери. Однако обидчица возразила вину и обратилась с апелляцией.

На суде оказалось, что женщина в июне 2023 года в лифте толкала свою дочь, на следующий день она обругала ее и угрожала расправой. Пенсионерка считает, что она ничего плохого не сделала против своей дочери. Она обвиняла потерпевшую в том, что она препятствует ей видеться с внуками и не оказывает материальной помощи.

Суд же установил, что пенсионерка регулярно преследует свою дочь, требуя от нее денег и свиданий с внуками, что наносит потерпевшему моральный ущерб.

"Действия апеллянтки носят провокативный, последовательный, умышленный характер, направленные на достижение своей цели, путем создания для пострадавшей ощущения растерянности, подавленности от ее активных действий, носят характер преследования, преследуют цель причинения вреда потерпевшей, путем нарушения ее прав и свобод", — отметила судья.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил виновность пенсионерки по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП и отклонил ее просьбу.

Напомним, на Хмельнитчине банкир обворовала вдов и детей погибших воинов ВСУ.

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