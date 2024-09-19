В Хмельницком мужчина годами насиловал собственных детей-двойняшек: как наказал его суд

Отец в течение девяти лет совершал сексуальное насилие в отношении своих малолетних детей.
Верховный Суд принял окончательное наказание для жителя Хмельницкого, который был осужден за систематические изнасилования и развращение своих малолетних детей.
Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" со ссылкой на материалы Офиса генпрокурора.
Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде позицию по усилению наказания для мужчины, осужденного за изнасилование и развращение своих детей. Так, обидчику назначено 14 лет заключения и это решение суда окончательное.
Прокуроры доказали в суде, что мужчина в течение девяти лет совершал сексуальное насилие в отношении своих детей-двойняшек. Противоправные действия он начал предпринимать, когда детям было по пять лет.
Осужденный заставлял детей смотреть порно. Пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, мужчина неоднократно ее насиловал. Чтобы держать свои преступления в тайне, преступник угрожал детям физической расправой над ними и их матерью.
Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 12 лет тюрьмы. Однако обвинение подало апелляцию и доказало исключительную безнравственность и цинизм совершенных преступлений. Так, удалось добиться увеличения срока заключения до 14 лет.
Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, осужденный не раскаялся и продолжал отрицать свою вину.
Информация о мужчине внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, в Киеве к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю падчерицу.
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