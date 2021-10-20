В Хмельницком мужчина хранил дома оружие и почти две тысячи патронов

В Хмельницком мужчина хранил дома оружие и почти две тысячи патронов

Некоторое вооружение он привез в 2018 году из АТО.

В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя с полной коробкой патронов.

Об этом сообщил отдел коммуникации Нациольной полиции области.

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Отмечается, что мужчину задержали возле почты. Он имел посылку, в которой было 243 патрона калибра 9 мм. Кроме того, хмельничанин признался, что дома также хранит немало запрещенных в обороте предметов.

При осмотре квартиры правоохранители изъяли охотничий карабин "МКМ-072СН" и 117 охотничьих патронов. Мужчина также добровольно выдал корпус гранаты типа Ф-1, три детонатора, сигнальную мину и 1618 патронов различного калибра. Их он привез с зоны АТО в 2018 году.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Полициявидкрила производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". Хмельничанин грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось, схрон с оружием одесские полицейские вместе с оперативниками Службы безопасности нашли под мостом неподалеку Одессы. Противотанковые гранатометы, гранаты, запалы, патроны в стеклянных банках — все это неизвестные закопали под опорой моста.

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