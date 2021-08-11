В Хмельницком мужчина по случаю своего 30-летия устроил стрельбу по людям: его наказали

В Хмельницком мужчина по случаю своего 30-летия устроил стрельбу по людям: его наказали

Мужчина был неоднократно судим.

В г. Хмельницький 30-летний мужчина по случаю дня рождения устроил стрельбу по прохожим. Из-за этого его приговорили к 4 годам лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда.

Суд установил, что молодой человек в 1:30 ч ночи на улице Степана Бандеры выстрелил из револьвера в прохожих. Когда же люди остановились, тот подошел ближе и ранил одного из людей. Выяснилось, что так мужчина решил отпраздновать свои 30 лет.

По данным суда, мужчина ранее уже был 3 раза судим и провел в тюрьме 11 лет.

"Суд утвердил заключенное между прокурором Хмельницкой местной прокуратуры и обвиняемым соглашение о признании виновности. Хмельничанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное ранее судимым лицом) и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района 27-летний жених устроил беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина своего товарища.

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