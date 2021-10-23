В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ

В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ

Жители дома пожаловались на запах газа.

В Хмельницком 57-летний мужчина включил в квартире газовые конфорки, а зажечь газ забыл: жителей многоэтажки напугал резкий запах газа.

Об этом сообщила пресс служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

Люди позвонили в экстренные службы, чтобы сообщить о запахе газа. На место приехали и правоохранители. Во время осмотра квартиры хмельничанина полиция нашла психотропные вещества и более 7,5 граммов каннабиса. Сам мужчина был "под кайфом".

Копы установили, что хмельничанина уже неоднократно судили за сбыт и хранение наркотиков. В прошлом году он только освободился из мест лишения свободы, где находился восемь лет.

Обвинительный акт в уголовном производстве по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта" уже направили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, в городе Винники Львовской области Червера людей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Квартира, где произошло ЧП, оборудована 2-функциональным котлом и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа в квартиры.

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