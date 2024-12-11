В Хмельницком мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации: как это закончилось

В Хмельницком к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

По данным суда, мужчина в марте 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Жителю Хмельницкой области дали повестку, однако он так и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "прошел военно-врачебную комиссию, по результатам прохождения которой признан годным по состоянию здоровья в военную службу, а также получил повестку, согласно которой должен был прибыть 20 марта 2024 года в 07 час. 00 мин. в ТЦК, однако в указанное время не прибыл, поскольку не хочет (боится) проходить военную службу".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.

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