В Хмельницком мужчина требовал 4500 долларов за интимные фото

Подозреваемый вину признал.
В Хмельницком мужчина требовал от девушки 2000-4500 долларов за ее интимные фото. Он обещал ей за это не опубликовать ее откровенные фотографии.
Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.
По данным суда, мужчина три месяца требовал от девушки 2000-4500 долларов за то, что не будет публиковать ее откровенные фотографии в социальных сетях.
Девушка опасалась, что мужчина опубликует ее фотографии в Сети, а потому пересказала ему почти 5000 тысяч грн.
Подозреваемый заключает соглашение со следствием, согласно которому признал свою вину. Потерпевшая была не против этого.
Суд наказал мужчину до 4 лет лишения свободы, заменив реальный срок испытательным.
Напомним, в Тернопольской области девушка сбросила незнакомцу свои интимные фото и поплатилась.
Читайте также:
- На Прикарпатье из-за "одежды" в Instagram студентку оштрафовали на 51 000 грн и конфисковали IPhone 14 Pro
- В Черкасской области произошло тройное ДТП – есть жертвы (фото)
- В Прикарпатье мужчина с циррозом печени и гипертонией отказался от мобилизации: как его наказали