В Хмельницком мужчина требовал 4500 долларов за интимные фото

В Хмельницком мужчина требовал от девушки 2000-4500 долларов за ее интимные фото. Он обещал ей за это не опубликовать ее откровенные фотографии.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

По данным суда, мужчина три месяца требовал от девушки 2000-4500 долларов за то, что не будет публиковать ее откровенные фотографии в социальных сетях.

Девушка опасалась, что мужчина опубликует ее фотографии в Сети, а потому пересказала ему почти 5000 тысяч грн.

Подозреваемый заключает соглашение со следствием, согласно которому признал свою вину. Потерпевшая была не против этого.

Суд наказал мужчину до 4 лет лишения свободы, заменив реальный срок испытательным.

Напомним, в Тернопольской области девушка сбросила незнакомцу свои интимные фото и поплатилась.

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