В Хмельницком мужчина убил 80-летнюю женщину, обокрал ее и поджег квартиру

В Хмельницком полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 80-летней пенсионерки, краже, а также поджогую квартиру.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Хмельницкого. Его уже раньше привлекали к уголовной ответственности. Подозреваемому объявили о подозрении в совершении убийства по корыстным мотивам, разбойном нападении и похищении документов. За совершенное мужчине может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

На улице Волочисской в одной из квартир проживает пожилая женщина, 23 сентября был дым. Свидетели вызвали полицию. Когда на место инцидента приехали правоохранители, обнаружили в квартире тело 80-летней владелицы. Экспертиза показала, что женщина скончалась от удушения. В комнатах все было перевернуто.

Родственники погибшей сообщили полицейским, что из квартиры исчезли более 20 тысяч гривен, ювелирные изделия, техника и документы. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Оказалось, что подозреваемый был знаком с пенсионеркой, потому что раньше жил по соседству.

В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленника похищенные документы и вещи. Технику и часть ювелирных изделий он уже успел сбыть, но стражи порядка установили покупателей и изъяли их.

Как сообщалось, в Хмельницкой области местный пенсионер получил 5 лет тюрьмы за то, что изготовил из почти из сувенирных макетов 7 боевых пистолетов. По данным правоохранителей, мужчина все это оружие сделал без цели сбыта, незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину.

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