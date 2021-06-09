В Хмельницком мужчина забрался на высоченный строительный кран и баланасировал на высоте 40 метров

Спасатели уговорили мужчину спуститься.
Балансировал на высоте 40 метров. В Хмельницком мужчину сняли с очень высокого строительного крана. Он забрался на самую высокую точку крана и стоял прямо на двух тросах, едва держа равновесие.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, спасатели, прибывшие по вызову, поднялись на верх и уговорили мужчину спуститься. Вниз тот спустился в их сопровождении. Что подтолкнуло смельчака вскарабкаться на кран — выясняют.
"Был в подавленном состоянии. Пришлось договориться с мужчиной, поговорить с ним, спустить на землю. Сейчас он чувствует себя хорошо, с ним работает полиция", — рассказал спасатель Сергей Семенов.
Напомним, в Черновцах во время строительства жилого массива упал кран. В результате человек, который сидел в кабине, получил травмы.