В Хмельницком мужчина зарезал жену, а затем устроил шоу на подоконнике

После преступления мужчина решил совершить самоубийство. Полиция четыре часа уговаривала его не делать этого.

Хмельницкий горрайонный суд признал 46-летнего мужчину виновным в совершении умышленного убийства и покушении на убийство и приговорил его к 14 годам заключения.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

"На линию 102 поступило сразу несколько звонков от жителей одного из домов по улице Шевченко. Один человек сообщал, что в подъезде произошло убийство, другой — что мужчина пытается прыгнуть с крыши", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в одной из квартир многоэтажки разыгралась настоящая трагедия.

"Мужчина из-за ревности ножом убил свою 38-летнюю жену и ранил 38-летнего знакомого. Поняв неотвратимость наказания за свой поступок, злоумышленник решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа, и вылез на подоконник на ступенчатой площадке. Полицейские почти четыре часа вели переговоры с мужчиной, вооруженным огромным ножом. Спецоперация прошла успешно и спецназовцам удалось снять его с подоконника невредимым", — добавили в полиции.

Напомним, в городе Глухов во время семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей жене, а затем совершил самоубийство.

Пограничники из Буковины стреляли в себя: родственники не верят, что это самоубийство

Читайте также: