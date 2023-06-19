В Хмельницком на строительстве оборвалась монтажная люлька с работниками

В Хмельницком 19 июня на строительство 9-этажного жилого дома оборвалась монтажная люлька с работниками. Травмировано по меньшей мере пять человек .

Об этом сообщает местное издание "Всем" и "Общественное" со ссылкой на пресс-секретарь Хмельницкого районного управления полиции Веру Мазур.

Отмечается, что несчастный случай произошел утром и в микрорайоне Дубово, на Утренной, 2б. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Несчастный случай на строительстве в Хмельницком. / Фото: Суспільне

Пострадавших госпитализировали в больницу. "Все пятеро живы, госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести", — сообщила "Общественному" исполняющая обязанности директора Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Чубенко

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти или восьми лет.

Известно, что генеральным подрядчиком является ООО "Строительный Альянс Групп". Все указано на паспорте объекта, расположенного на территории строительства.

Напомним, в Прикарпатье 18 июня нашли мертвой 9-летнюю Веронику Богданюк из поселка Куты Ивано-Франковской области, которая исчезла накануне. Малолетнего ребенка изнасиловали и задушили.

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