В Хмельницком начальница Службы по делам детей требовала 5000 долларов за разрешение на усыновление

Чиновницу разоблачили при получении взятки.
В Хмельницком областная начальница Службы по делам детей требовала от будущих родителей 5000 долларов за разрешение на усыновление малолетнего ребенка.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
По данным правоохранителей начальница Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации требовала взятку за усыновление малолетнего ребенка. Ее разоблачили и задержали при получении денег.
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