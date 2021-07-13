В Хмельницком начальница Службы по делам детей требовала 5000 долларов за разрешение на усыновление

В Хмельницком начальница Службы по делам детей требовала 5000 долларов за разрешение на усыновление

Чиновницу разоблачили при получении взятки.

В Хмельницком областная начальница Службы по делам детей требовала от будущих родителей 5000 долларов за разрешение на усыновление малолетнего ребенка.

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Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

По данным правоохранителей начальница Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации требовала взятку за усыновление малолетнего ребенка. Ее разоблачили и задержали при получении денег.

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