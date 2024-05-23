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В Хмельницком наказали мать, потому что ее сын нагло "ухаживал": его действия шокирующие

В Хмельницком наказали мать, потому что ее сын нагло "ухаживал": его действия шокирующие

В Хмельницком школьник издевался над девочкой / Фото: pixabay.com

Мать обидчика на заседание суда не пришла.

В Хмельницкой области на 1700 грн оштрафовали мать, потому что ее малолетний сын нагло "ухаживал" за ученицей 6 класса. Он касался ее половых органов, ставил на колени и угрожал изнасиловать.

Об этом идет речь в постановлении Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

По данным суда, малолетний сын женщины несколько раз приставал к ученице 6 класса. В частности, он в первой половине декабря 2023 года в укрытии публично прикасался к половым органам ребенка. В январе 2024 года мальчик угрожал изнасиловать девочку. А 29 апреля он в помещении лицея на перемене публично поставил девушку на колени, пытался снять с нее верхнюю одежду и в дальнейшем имитировал половой акт.

На заседание суда мать малолетнего обидчика не пришла.

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 1734   КУоАП и присудил ему 1700 грн штрафа.

Постановление суда / ©
Постановление суда

Напомним, в Одесской области хотели помешать сексу 10-классника с 12-летней девушкой.

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