В Хмельницком нашли полураздетое тело 16-летней девушки: ее изнасиловали и убили

Парень убил девушку, потому что она не хотела с ним знакомиться.
В Хмельницком возле железнодорожного переезда обнаружили тело 16-летней девушки: ее изнасиловали и убили. Правоохранители задержали подозреваемого – это 20-летний парень.
Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.
Тело девушки обнаружили 5 июля в Хмельницком возле железнодорожного переезда. Потерпевшая была полураздетой. Правоохранители в ноябре задержали подозреваемого. Это – 20-летний парень. Он рассказал, что хотел поближе познакомиться с 16-летней девушкой, однако она отказала ему. Тогда молодой человек взял шнуровку от кроссовки: он душил потерпевшую и насиловал. После этого нападающий украл у нее мобильный телефон и банковскую карту.
Подозреваемый был заключен под стражу. Ему инкриминируют п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжается следствие.
Другие происшествия на Хмельнитчине
В Хмельницкой области произошла смертельная авария. На трассе возле села Лозовая Волочисского района не разминулись грузовик и легковой автомобиль.
Житель Хмельницкого заработал более 200 тысяч гривен, продав в социальной сети мнимые подарочные наборы. Ему после этого вручили повестку.
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