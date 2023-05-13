В Хмельницком отменили воздушную тревогу, но взрывы могут раздаваться еще

Воздушная тревога в Хмельнитчине звучала почти четыре часа.

В Хмельницком в ночь на субботу, 13 мая, прогремел ряд взрывов. Впрочем, они могут раздаваться и после отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

"Отбой воздушной тревоги. Друзья, звуки взрывов еще могут быть слышны какое-то время", — говорится в сообщении мэра.

К слову, воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 03:06. Она длилась 3 часа. 57 мин — до 07:03. В ходе тревоги жители города сообщили о звуках взрывов. Впоследствии их подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Людей просили находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 13 мая РФ нанесла массированный удар по территории Украины. Воздушная тревога начала распространяться по стране около 01:20. О взрывах сообщили не только в Хмельницком, но и Николаеве, Киевщине и Львовщине.

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