В Хмельницком пенсионер смастерил мощное оружие и получил 5 лет тюрьмы

Изготовленное из сувенирных макетов оружие теперь может стрелять и наносить повреждения.

В Хмельницкой области местный пенсионер получил 5 лет тюрьмы за то, что изготовил из почти из сувенирных макетов 7 боевых пистолетов.

Как выяснилось, изготовленное из макетов оружие теперь может стрелять и наносить повреждения.

Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникаций Хмельницкой областной полиции, ссылаясь на соответствующее решение Староконстантиновского районного суда.

Как мы выяснили, пенсионер переработал макеты на оружие очень быстро – через два дня, работая в своем гараже.

По данным правоохранителей, мужчина все это оружие сделал без цели сбыта, незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание – 5 лет тюрьмы условно с испытательным сроком в 1 год. Если этот мужчина за этот срок не изготовит иное оружие, будет иметь шанс остаться на свободе.

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