В Хмельницком попрощались со спасателями: один планировал жениться, другой имел двух дочерей

Во вторник, 28 февраля, в Хмельницком попрощались с двумя спасателями, погибшими в ночь на 27 февраля во время обстрела города иранскими дронами. 21-летний Владислав Дворак скончался на месте ликвидации пожара, а 31-летний Сергей Севрук — в госпитале.

Об этом сообщает местное издание Всем.

Сегодня с погибшими спасателями прощались на Героев Чернобыля, где расположено Главное управление ГСЧС области. У их фотографий и гробов лежало снаряжение пожарных. Отдать последний почет пришли не только друзья и родные, а неравнодушные горожане, правоохранители, спасатели, нацгвардейцы. Их провожали на коленях, под звук пожарной сирены.

Владислава Дворака похоронят в Шепетовском районе, а Сергея Севрука – в Деражне.

Диспетчер Виктория Синчук рассказала Общественному: "В ту роковую ночь я дежурила, с ними заступила на дежурство. Я диспетчер первой ГП части, я их туда отправила. Я просто не понимаю, как это произошло".

Что известно о погибших спасателях

Коллеги Владислава говорят, что немногие любили службу так, как он. Парень работает в ГСЧС с 2021-го. Являлся командиром отделения пожарной части. У него осталась невеста, на которой планировали жениться.

"Мой сын – надежда и опора. Скучаю и люблю", – написала в соцсетях мама погибшего спасателя.

Фото: Всем.

Сергей Севрук был младшим сержантом службы гражданской защиты. У него остались жена и две маленькие дочери. "Он спасал, а его не спасли", – говорят его родные.

Фото: Всем.

Заместитель качальник Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области Андрей Козак отмечает, что гибель его коллег — большая потеря для спасательной семьи как Хмельнитчины.

"Ребята не жалея своей жизни, спасали других людей. А рашистские мерзости их убили. Никогда не простим и отомстим", — подчеркнул он.

Атака дронов на Хмельницкий

В Хмельницком ночью 27 февраля во время воздушной тревоги раздались три взрыва. Первый – около 02:00, а третий произошел около 03:00.

Впоследствии стало известно, что кафиры атаковали город дронами. Всего ночью российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить. Три "прилета" было в Хмельницком.

Спасатель погиб при исполнении служебного долга. Впоследствии глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что еще один спасатель скончался в больнице. Отмечается, что чрезвычайники ликвидировали последствия вражеской атаки по гражданским домам, а затем враг запустил по ним дрон-камикадзе.

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