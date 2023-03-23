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В Хмельницком приостанавливают отопительный сезон: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Хмельницком приостанавливают отопительный сезон: что известно

Погодные условия способствуют этому.

В Хмельницком   решили временно приостановить отапливаемый сезон. Да, из-за потепления отопления в городе выключат до 27 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета.

Отмечается, что отопление не будут давать в дома как минимум несколько дней — от 23 марта.

"В связи с благоприятными погодными условиями (повышением среднесуточной температуры воздуха свыше +8°C) теплоснабжение временно приостанавливается с 23 по 27 марта 2023 года", — говорится в заявлении.

Напомним, в Днепре от 22 марта начнут выключать отопление в домах. Он станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в этом году.

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Дата публикации
Просмотры
482
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