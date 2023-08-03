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В Хмельницком работник областного ТЦК "отмазывал" мужчин от мобилизации: сколько стоила "услуга"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Хмельницком работник областного ТЦК "отмазывал" мужчин от мобилизации: сколько стоила "услуга"

Очередной скандал с корруцией в ТЦК – на этот раз в Хмельницкой области / Фото: МВД

В настоящее время злоумышленник задержан и отстранен от должности.

В Хмельницкой области разоблачили сотрудника военкомата, который помогал "отмазывать" военнообязанных мужчин от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Делок" работал в областном центре комплектования (военкомате). Он обещал договориться с членами военно-врачебной комиссии (ВЛК) об исключении мужчин призывного возраста из списков потенциальных призывников по состоянию здоровья. В подтверждение ВЛК должна была выдать справки о непригодности к прохождению службы.

Подобная "услуга" стоила 2000 долларов США.

В настоящее время злоумышленник задержан и отстранен от должности. Устанавливается полный круг лиц, причастных к "схеме", для дальнейшего привлечения к ответственности.

Напомним, что в последнее время Украину потрясли громкие коррупционные скандалы, связанные со взяточничеством и произволом в ТЦК.

Так, 1 августа у главного военкома Днепропетровщины провели обыски. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

Также СМИ сообщали, что сыну военкома неожиданно подарили дом в пригороде Львова.

А самый громкий скандал произошел в Одессе, после того как СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. После коррупционного скандала суд отправил под стражу Борисова на два месяца

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Дата публикации
Просмотры
583
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