В Хмельницком снова исчезло электроснабжение: что произошло

В среду, 12 октября, в Хмельницком снова возникли проблемы с электроснабжением. Из-за аварийного отключения без света осталось большинство потребителей в грмаде.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

Мэр Хмельницкого добавил, что после 10:00 придется выключать воду. Кроме того, в городе перестали работать троллейбусы.

Глава Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил почему в очередной раз пропало электричество: "Имеем снова аварийную ситуацию на линии электроснабжения в городе Хмельницком. Службы работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему".

В свою очередь, в Сети горожане сообщают, что света нет на Дубово, в Раково, на Юго-Западном, в Лезневом и частично в центре. С 10 октября электричество не подали до сих пор на Дальнее Гречаны.

К слову, 11 октября в домах хмельничан исчез свет. Произошло это из-за технических проблем на одной из подстанций. Отсутствие электроэнергии обусловило остановку водоснабжения города. К утру 12 октября электроснабжение удалось возобновить почти на 100%. Впрочем, впоследствии свет исчез снова.

Напомним, российские оккупанты 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, под прицел неприятеля попали подстанции. В частности, на Львовщине Россия полностью уничтожила несколько подстанций, поставлявших электричество за границу.

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