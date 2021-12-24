В Хмельницком судят гражданина Турции, который насмерть сбил 11-летнюю девочку и 2 года скрывался

В Хмельницком судят гражданина Турции, который насмерть сбил 11-летнюю девочку и 2 года скрывался

Из-за того, что водители нарушили правила дорожного движения, погибла девочка-пешеход.

В Хмельницкий экстрадировали гражданина Турции, который в 2019 году насмерть сбил 11-летнюю девочку и скрывался от следствия.

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Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

По данным следствия, ДТП произошло еще в 2019 году. Тогда из-за столкновения мотоцикла и автомобиля погибла 11-летняя девочка, стоявшая на тротуаре. Авария случилась из-за того, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял иностранец, не пропустил мотоциклиста, за рулем которого был местный житель и мчавшийся на большой скорости. Из-за столкновения в ДТП погиб ребенок, стоявший на тротуаре

После аварии гражданин Турции скрылся из Украины и 2 года скрывался от следствия. Водитель мотоцикла уже приговорен к 6 годам лишения свободы. Иностранцу суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается следствие.

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