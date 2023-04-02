В Хмельницком священники УПЦ МП избили военного прямо в церкви (видео)

Приехавшие по вызову полицейские встали на сторону священников и задержали военного.

В Хмельницком священники УПЦ Московского патриархата избили добровольца Вооруженных сил Украины просто в церкви.

Видео опубликовал депутат облсовета Виктор Бурлык.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного. На видео также слышно, как некоторые прихожане церкви поддерживают избиение военного и незаконные действия священнослужителей.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, который с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем пошел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

В субботу, 1 апреля, в Шевченковском суде столицы прошло заседание по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя – его отправили на два месяца под домашний арест.

Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии извинился (видео).

Читайте также: