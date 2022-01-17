В Хмельницком таможенник насмерть сбил женщину: подробности

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

В Хмельницком на улице Пилотской в понедельник, 17 января, работник таможни насмерть сбил 90-летнюю женщину, которая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, за рулем автомобиля находился главный государственный инспектор Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины. Он сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу за пределами пешеходного перехода. От полученных травм 90-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

"Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Продолжается следствие.

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