В Хмельницком таможенник насмерть сбил женщину: подробности

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
В Хмельницком на улице Пилотской в понедельник, 17 января, работник таможни насмерть сбил 90-летнюю женщину, которая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.
Об этом сообщили в ГБР.
По данным следствия, за рулем автомобиля находился главный государственный инспектор Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины. Он сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу за пределами пешеходного перехода. От полученных травм 90-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
"Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Продолжается следствие.
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