В Хмельницком УПЦ МП лишили права на пользование землей после избиения военного в церкви

Депутаты проголосовали за прекращение права УПЦ (МП) на использование земельного участка на территории Свято-Покровского кафедрального собора.

Депутаты Хмельницкого городского совета во вторник, 4 апреля, на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком всем религиозным организациям в громаде, принадлежащим к РПЦ/УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

Известно, что решение по всем церквям приняли единогласно 38 присутствующих депутатов.

Такое решение было принято после скандала, когда священник Свято-Покровского кафедрального собора избил военного ВСУ прямо в церкви.

Напомним, мэр Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного в одном из храмов города. Он отметил, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

В Хмельницком община собора УПЦ МП, где избили украинского военнослужащего, решила перейти в ПЦУ.

Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко) выразил готовность перейти в ПЦУ.

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