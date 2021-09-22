В Хмельницком в Национальном университете ищут взрывчатку: всех студентов эвакуировали (фото)

В Хмельницком в Национальном университете ищут взрывчатку: всех студентов эвакуировали (фото)

Аноним сообщил о заминировании учебного заведения.

Сегодня, 22 сентября, около 9:30 часов правоохранителям по электронной почте поступило сообщение о том, что один из корпусов Хмельницкого национального университета заминирован.

Как рассказали в пресс-служба полиции Хмельницкой области, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической и кинологической служб, чрезвычайники, патрульные полицейские, а также скорая помощь.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Правоохранители оцепили зону возможной опасности, эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Сейчас специалисты ищут взрывчатку, проводят тщательное обследование помещения учебных корпусов и прилегающей к ним территории.

Напомним, в Полтавской области первоклассник через пол месяца обучения "заминировал" гимназию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку