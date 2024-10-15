В Хмельницком студенту удалили селезенку после избиения в общежитии ПТУ

Мать пострадавшего парня сообщила, что ее сын неоднократно требовал деньги в общежитии.

В Хмельницком первокурсник Высшего профессионального училища в результате избиения в общежитии попал в реанимацию; парню удалили селезёнку.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он обратился в Минобразования с требованием расследовать халатность работников заведения.

Он отметил, что избиение 15-летнего парня произошло поздно вечером, примерно в 23:00, после того как завершилось дежурство сотрудников училища, которые должны следить за порядком до 22:00.

Информацию об инциденте администрация заведения получила от других студентов. После этого на место происшествия прибыли работники училища вместе с медиками и полицией.

Пострадавшему парню была оказана медицинская помощь, но из-за тяжести травм ему пришлось удалить селезенку.

Представитель омбудсмена в Хмельницкой области, Оксана Кизаева, пообщалась с директором училища. Он пояснил, что общежитие, где произошел инцидент, не принадлежит учебному заведению, однако училище вправе пользоваться этим помещением на основании договорных отношений.

Лубинец подчеркнул, что работники училища несли ответственность за соблюдение норм и правил проживания, а также за дисциплину в общежитии. Он обратился в полицию и Министерство образования и науки с просьбой провести служебное расследование по халатности работников, не обеспечивших необходимый уровень безопасности. Кроме того, он направил запрос в Национальную социальную сервисную службу, чтобы принять соответствующие меры.

Также мать пострадавшего парня сообщила, что ее сын неоднократно требовал деньги в общежитии. Она отметила, что систематическое вымогание средств началось с начала учебного года.

Напомним, дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии.

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