В Хмельницком в результате ДТП с патрульным авто травмировался водитель BMW

В Хмельницком в результате ДТП с патрульным авто травмировался водитель BMW

Пострадавшего водителя госпитализировали.

В Хмельницком в ночь на 28 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает "Є".

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Каменецкой и Гагарина, возле областной филармонии. Служебный Mitsubishi Outlander столкнулся с автомобилем BMW, который проезжала перекресток.

За рулем легковушки находился водитель 1994 года рождения, он получил травмы.

По словам и. о. старшего инспектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Хмельницкой области Роксоланы Вавренюк, инспектор, находившийся за рулем автомобиля, ехал на служебное задание с включенными проблесковыми маячками.

Детали ДТП выясняют следователи.

Как пишет dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев, в момент столкновения BMW как раз двигалась на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее в Черновцах на улице Южно-Кольцевой работники службы охраны полиции попали в ДТП, от столкновения их машина перевернулась на крышу. В результате аварии двое полицейских получили травмы.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 28 июля 2021 года

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