В Хмельницком велосипедист наехал на женщину, которая вышла на велодорожку

В Хмельницком велосипедист наехал на женщину, которая вышла на велодорожку

Женщина получила травмы.

В Хмельницком велосипедист наехал на женщину, которая вышла на велодорожку.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

Инцидент произошел на улице Заречанской. По информации правоохранителей, 45-летний местный житель ехал на велосипеде и допустил наезд на 62-летнюю женщину.

Хмельничанка получила телесные повреждения. У нее перелом пальца правой руки. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Как сообщалось, в Измаильском районе 44-летний местный житель сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте. По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.

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