Женщина получила травмы.
В Хмельницком велосипедист наехал на женщину, которая вышла на велодорожку.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.
Инцидент произошел на улице Заречанской. По информации правоохранителей, 45-летний местный житель ехал на велосипеде и допустил наезд на 62-летнюю женщину.
Хмельничанка получила телесные повреждения. У нее перелом пальца правой руки. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.
Как сообщалось, в Измаильском районе 44-летний местный житель сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте. По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.