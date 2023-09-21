В Хмельницком во время тревоги произошли взрывы: что известно

В Хмельницкой области во время утренней воздушной тревоги 21 сентября были слышны звуки взрывов. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин:

"Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркивал чиновник.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин также подтвердил, что попаданий на территории общины не произошло.

Звуки, которые были слышны – работа сил ПВО ВСУ. "Прилеты" на территории общины по состоянию на данный момент не зафиксированы", — заявил городской голова.

Как сообщалось, утром 21 сентября по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет. Воздушные силы предупредили о том, что ракеты двигаются в западном направлении. Жителей Хмельницкой области предупреждали об опасности. Тревога в области продолжалась с 04:53 до 06:37.

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