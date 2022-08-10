В Хмельницком во время воздушной тревоги хотят останавливать общественный транспорт

Отмечается, что в случае уведомлений о воздушной опасности водитель должен взорвать пассажиров на ближайшей остановке. Транспорт будет следовать до конечной остановки.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Для безопасности наших граждан приняли решение по урегулированию работы городского общественного транспорта во время воздушной тревоги. В ближайшее время будет подписан соответствующий приказ", — подчеркнул он.

Впрочем, если пассажиры не захотят покинуть транспортное средство и пройти до ближайшего укрытия, смогут продолжить поездку по маршруту. Алке в дальнейшем посадка пассажиров не будет производиться, а сам транспорт направится по маршруту до конечной остановки. Там он будет находиться до тревоги.

Движение будет восстановлено сразу после окончания тревоги.

В ОВА также отмечают, что перевозчикам должны предоставить перечень укрытий, расположенных по маршрутам движения транспортных средств. Также эту информацию планируется разместить на остановках.

Как сообщалось, с 1 августа в Киеве весь наземный транспорт будет останавливаться при воздушной тревоге. Как долго он будет ждать пассажиров после отбоя воздушной тревоги, нужно ли будет повторно платить — в материале ТСН.ua.

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