В Хмельницком водитель на скорости влетел в остановку: трое погибших (фото)

В Хмельницком полицейские с утра задержали нетрезвого водителя, въехавшего в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Водитель автомобиля BMW X6 допустил соприкосновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие в тот момент на остановке, от полученных травм погибли.

Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

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