В Хмельницком задержан экс-военный из Беларуси, призывавший к разделу Украины

В Хмельницком СБУ разоблачила бывшего военного Беларуси, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял призывы к разделу Украины.

Об этом сообщило Управление СБУ в Хмельницкой области.

По данным спецслужбы, гражданин Беларуси, бывший военный, уже больше десяти лет проживает в Украине. Мужчина открыто поддерживал действия российских властей и активно распространял антиукраинские нарративы.

"Через личную страницу в запрещенной социальной сети "ВКонтакте", фигурант выражал надежду на победу армии агрессора и возвеличивал оккупантов, которые "воюют так, чтобы сохранить объекты инфраструктуры, сохранить людей… максимально меньше нанести ущерб" и вообще "особенностью русского солдата является то, что он несет мир и счастье всем народам", — говорится в сообщении.

В своих сообщениях он дискредитировал украинских защитников и военно-политическое руководство государства, разжигал национальную рознь и ненависть.

"Инициированные в рамках уголовного производства экспертизы показали, что эти материалы содержат публичные призывы к преднамеренным действиям с целью изменения границ территории Украины, агитацию к агрессивной войне и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины", — добавили в СБУ.

Ммужчине объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ), разжигании национальной вражды и ненависти (ч.1 ст. 161 УКУ), пропаганде войны (ст. 436 УКУ) и оправдывании вооруженной против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК). За совершенное ему грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ФСБшник попал в плен ВСУ и рассказал о заградительных отрядах в армии РФ.

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