В Хмельницком женщина 6 лет скрывала смерть матери и получала на нее помощь

В Хмельницком женщина 6 лет скрывала смерть матери и получала на нее помощь

За такие действия женщине грозит заключение до 3 лет.

41-летняя хмельничанка предстанет перед судом за то, что мошенническим способом получила от государства 70 тысяч гривен. Женщина скрыла смерть матери и продолжала получать социальную помощь на нее.

Об этом сегодня, 8 сентября, сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

С 2014 года 41-летней хмельничанке, которая ухаживала за своей матерью, назначили государственную социальную помощь. Несмотря на то, что старушка умерла еще в конце 2015 года, женщина этот факт скрыла и каждые полгода продолжала подавать в Управление труда и социальной защиты населения Хмельницкого городского совета заявления о выплате средств.

"Таким образом она избыточно получила более 70 тыс грн", — сообщил руководитель окружной прокуратуры Иван Комар.

Поэтому окружная прокуратура города Хмельницкого направила в суд обвинительный акт по факту мошеннического завладения бюджетными средствами (ч. Ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

За содеянное женщине угрожают альтернативные наказания в виде штрафа, исправительных работ на срок от 2 лет, ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Украине для обеспечения лучшего контроля за расходованием средств, выделяемых из государственного бюджета для выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг и иной социальной помощи, такие расчеты планируют перевести в цифровую валюту.

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