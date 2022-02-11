В Хмельницком женщина скрыла смерть матери и несколько лет получала за нее соцвыплаты

В Хмельницком женщина скрыла смерть матери и несколько лет получала за нее соцвыплаты

Женщина незаконно получила более 70 тысяч гривен.

В Хмельницком судили женщину, которая "нахимичила" с получением соцвипллат. Женщина систематически подавала документы на получение государственной помощи от имени матери, умершей 6 лет назад.

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Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Суд признал 48-летнюю хмельничанку виновной в мошенническом завладении бюджетными средствами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Судом установлено, что в 2014 году женщине, которая ухаживала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь. Через год мать женщины умерла, но дочь этот факт скрыла и каждые полгода продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкого городского совета заявления о выплате средств.

Таким образом, она незаконно получила более 70 тыс грн.

"Приговором Хмельницкого горрайонного суда она приговорена к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Харьковской области руководительница дошкольного учреждения получала двойную зарплату. Женщина фабриковала табели учета использования рабочего времени.

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