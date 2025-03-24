В Хмельницком женщина вынесла младенца на помойку: мать рассказала, почему она так поступила

Подозреваемая рассказала, что биологический отец мальчика о рождении ребенка знает.
В Хмельницком горрайонном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу 37-летней женщины, подозреваемой в том, что она оставила в опасности своего новорожденного ребенка.
Об этом пишет Общественное. Хмельницкий.
Суд принял решение назначить обвинительный акт в отношении подозреваемого к судебному разбирательству. По данным следствия, 15 января 2025 года женщина родила дома мальчика и вынесла его в мусорные баки.
По его словам, судебное разбирательство по обвинению подозреваемой по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины состоится 31 марта 2025 года.
В ходе подготовительного судебного заседания подозреваемая сказала, что признает свою вину.
"Жаль, что так поступила. Хочу сказать всем женщинам, которые скоро станут матерями или только планируют родить ребенка в будущем, не делать такого, как я. Лучше семь раз подумать, а один раз сделать. Хочу, чтобы все было хорошо, чтобы этого малыша усыновила хорошая семья, которая будет его любить, будет о нем заботиться".
По словам женщины, боялась человеческого осуждения, потому что мужчина на войне пропал без вести в феврале 2024 года, а она родила 15 января 2025 года.
"Этот ребенок не от него. Как это так, мужчина исчез на войне без вести, а он, еще не прошел год, нашел уже себе второго. Я не хотела выносить этого ребенка. Тогда побоялась, наверное, осуждение соседей, людей, которые меня знают. У меня просто был страх".
Подозреваемая рассказала, что биологический отец мальчика о рождении ребенка знает.
"Я с этим мужчиной сейчас не общаюсь. Даже не хочу общаться".
Женщина отметила, у нее двое несовершеннолетних дочерей, с третьим ребенком было бы тесновато.
"Просто некуда забрать. Нас трое в одной комнате — я и двое детей. Живем на 11 квадратных метрах. Если уж так случилось, что родили дома, и не хотите этого ребенка, то лучше занести в "Окно жизни".
Ранее сообщалось, что в Одессе тело малыша родители спрятали в морозильнике.
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