В Хмельницкой академии пограничной службы обнаружили тело курсанта

Утром 1 июня в Хмельницком в Национальной академии пограничной службы имени Богдана Хмельницкого обнаружили тело курсанта второго курса с огнестрельным ранением. Парень нес службу в посуточном наряде.

Об этом "Суспільному" сообщил руководитель прессцентра Национальной академии ГНСУ Иван Галкин.

По его словам, тело курсанта обнаружили в 04:30. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Местное издание "Всім" со ссылкой на собственные источники пишет, что погибший был 2004 года рождения. Родом из села Хмельницкого района. В академии нес службу в посуточном наряде. Якобы накануне конфликт с отцом. Парень оставил предсмертную записку.

Нашли тело с признаками огнестрельного ранения. Насильственных действий в отношении него не было. Мальчик был трудолюбивый, умный, спортсмен. Предварительно знаем, что у него был конфликт с отцом. Курсант очень положительно характеризовался, хорошо учился. Его старший брат служит в одном из спецподразделений. .Окончил также пограничную академию, — рассказал изданию Иван Галкин.

Как сообщалось, в Херсонской области военный расстрелял двух собратьев и пытался сжечь их тела. 29-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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