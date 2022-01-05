В Хмельницкой области 17-летний парень брызнул в лицо из баллончика работнице "Новой почты" и украл ценную посылку

В Хмельницкой области 17-летний парень брызнул в лицо из баллончика работнице "Новой почты" и украл ценную посылку

Потерпевшая получила химические ожоги кожи лица.

В Хмельницкой области мужчина во время получения посылки на "Новой почте" забрызгал из газового баллончика девушку-оператора. После чего выхватил коробку и скрылся.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины.

На видео с камер наблюдения видно, как девушка кладет перед мужчиной посылку, после чего тот берет ее в руки, вынимает из кармана баллончик и брызгает в лицо работнице “Новой почты”. После чего убегает из отделения. Внутри же коробки, которую похитил мужчина, находился золотой браслет, стоимостью 54 тысячи гривен.

Впоследствии грабителя задержали правоохранители. Им оказался 17-летний парень.

“Потерпевшая получила химические ожоги кожи лица. В настоящее время негодяй в содеянном признается, ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 ("Разбой") УК Украины", — рассказали в пресс-службе департамента уголовного розыска.

Напомним, что в Харьковской области мужчина забил до смерти женщину и пытался обмануть полицию.

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