В Хмельницкой области 19-летний юноша с ножом напал на пятерых односельчан

В Хмельницкой области 19-летний юноша с ножом напал на пятерых односельчан

После задержания злоумышленника поместили в психбольницу.

В конце октября 19-летний житель села Белокриничье в Хмельницкой области пытался лишить жизни двух своих соседей и угрожал убийством трем односельчанам.

Об этом сообщили в пресс-службе Шепетовского районного управления полиции.

Парень среди бела дня шел по улице, когда увидел своих соседей. Юноша, без всякой причины, имея при себе металлическую шпичку, напал на мужчину и его жену. Но на этом он не остановился.

Далее злоумышленник вошел во двор знакомого и нанес ему заготовленными орудиями несколько ударов в область грудной клетки. К тому же 19-летний юноша еще угрожал убийством сестре и товарищу потерпевшего.

Испуганные жители села вызвали работников полиции, которым удалось унять агрессивного парня. После задержания злоумышленника поместили в психбольницу. Там есть условия, исключающие его опасное поведение.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, парень страдает психическими расстройствами. Он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Следствие будет ходатайствовать, чтобы юношу поместили в лечебное учреждение со строгим наблюдением.

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