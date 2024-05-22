В Хмельницкой области 23-летний парень получил три повестки: мобилизовали ли его

На суде он отметил, что боится служить в армии.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили 23-летнего парня, которому трижды вручали повестку, однако он отказывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

По данным суда, призывник проходил срочную военную службу, в 2021 году он был уволен в запас и зачислен в оперативный резерв 1 очереди.

В мае 2022 года парня сочли годным к военной службе. В сентябре 2023 года подсудимый получил две повестки, однако отказался от мобилизации.

26 октября 2023 житель Хмельнитчины прошел повторную ВЛК, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда ему вручили третью повестку, однако мужчина снова отказался от призыва.

На суде парень вину признал. Он объяснил, что еще в 2022 году был готов служить, однако его тогда не призывали. Далее он думал, что "по состоянию здоровья и в силу своего возраста он не подлежит мобилизации". Житель Хмельнитчины отметил, что у него были проблемы с ногой и он не хочет мобилизовываться в армию.

Старший офицер отделения учета мобилизационной работы на суде объяснил, что парня могут мобилизовать, несмотря на возраст, поскольку он находится в оперативном резерве, который не зависит от возрастной категории. Другой работник ТЦК на суде добавил, что призывник не хотел получать повестку, потому что "боялся, что погибнет на войне".

Суд признал жителя Хмельнитчины виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.

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