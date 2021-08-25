В Хмельницкой области 31-летний мужчина упал с купола церкви

В Хмельницкой области 31-летний мужчина упал с купола церкви

Пострадавший выжил, его госпитализировали.

В с. Бокиевка Хмельницкой области во время ремонтных работ 31-летний мужчина упал с купола церкви.

Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, в 17:55. Известно, что мужчина ремонтировал купол церкви. Внезапно он сорвался и упал на конструкции строительных лесов. На место происшествия вызвали спасателей.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки и ношей сняли пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Коростене подросток, сорвался с 10-метровой высоты, получил только перелом руки.

Новости Украины: в Коростене в древлянском парке подросток упал на выступ скалы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку