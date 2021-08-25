В Хмельницкой области 31-летний мужчина упал с купола церкви

Пострадавший выжил, его госпитализировали.
В с. Бокиевка Хмельницкой области во время ремонтных работ 31-летний мужчина упал с купола церкви.
Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.
Инцидент произошел во вторник, 24 августа, в 17:55. Известно, что мужчина ремонтировал купол церкви. Внезапно он сорвался и упал на конструкции строительных лесов. На место происшествия вызвали спасателей.
Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки и ношей сняли пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Коростене подросток, сорвался с 10-метровой высоты, получил только перелом руки.